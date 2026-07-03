Penélope Cruz overweegt toch om haar rijbewijs te halen, nadat ze zich jarenlang heeft laten rondrijden. Het feit dat de 52-jarige actrice voor haar verjaardag een auto cadeau kreeg van U2-zanger Bono, zou haar mogelijk toch overstag hebben doen gaan.

"Mijn vriend Bono gaf me een auto voor mijn afgelopen verjaardag. Hoe gek het ook klinkt, maar hij gaf me een auto en ik denk dat dat toch het ultieme zetje is om het toch te doen", zegt Cruz in het onlineprogramma Hot Ones over haar motivatie om toch haar rijbewijs te halen.

"Als je een auto krijgt van Bono, kun je het eigenlijk niet maken om je rijbewijs niet te halen", vervolgt de Spaanse actrice. "Dus ik overweeg het nu toch weer, maar het is zo'n grote angst. Iedere keer als ik in een auto stap, vraag ik me af of we het gaan overleven of niet."

Cruz is vanaf komende week in de Nederlandse bioscopen te zien in de film The Invite, over twee koppels die overwegen seks met elkaar te gaan hebben.