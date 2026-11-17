KUALA LUMPUR (ANP) - Shell is begonnen met de productie van aardgas bij twee gasvelden in de wateren van Maleisië. Die velden, genaamd Rosmari en Marjoram, liggen 220 kilometer uit de kust van de Maleisische deelstaat Sarawak op het eiland Borneo.

De in 2014 ontdekte gasvelden worden geëxploiteerd door Shell-dochterbedrijf Sarawak Shell Berhad (SSB) en liggen op een diepte van ongeveer 800 meter. Shell besloot in 2022 definitief door te gaan met de ontwikkeling. Het gas wordt via een 207 kilometer lange pijpleiding vervoerd naar de plaats Bintulu in Sarawak voor verwerking door een fabriek voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) van het Maleisische staatsolieconcern Petronas.

Shell boorde in 1910 zijn eerste olieveld in Maleisië aan en is sinds 1982 in het Aziatische land actief met de offshore gasproductie. Rosmari en Marjoram zijn de grootste offshoreprojecten van Shell in Maleisië sinds eind jaren zeventig. Ze worden hoofdzakelijk voorzien van energie door zonnepanelen.