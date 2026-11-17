De makers van NAZA zijn dankbaar voor alle aandacht die de documentaire krijgt. Dat schrijft vakblad Variety. Meerdere makers, waaronder producent James Wilson en regisseur Yuval Abraham, spraken maandagavond bij het IDFA-festival in het DeLaMar Theater over de aandacht en prijzen voor de film. Regisseur Rachel Szor was er niet bij.

"De prijzen zijn in zekere zin belangrijk, omdat ze de film meer zichtbaarheid geven, en dat is natuurlijk wat we willen", zei Abraham, die met een videoverbinding aan het gesprek deelnam. De Israëlische journalist benadrukte dat hij zich het liefst focust op gesprekken met het publiek. "We zijn van plan om fysiek aanwezig te zijn om het publiek te ontmoeten."

NAZA wordt gezien als serieuze kanshebber bij grote filmprijzen zoals de Oscars. Ook won de documentaire al meerdere prijzen op internationale filmfestivals. "We hopen de film te vertonen voor politici over de hele wereld", vertelde de regisseur. "En om mensen ertoe aan te zetten erover te schrijven en te praten. Dat is voor mij de focus."

Voor producent Wilson zijn prijzen vooral "een manier om je film in de schijnwerpers te zetten. Het is een vorm van marketing." Hij benadrukt vervolgens dat het "een duidelijke oproep is aan distributeurs om niet bang te zijn voor het onderwerp en er deuren voor te openen".

Regisseurs Abraham en Szor spraken voor hun film met 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst. Zij vertellen gedetailleerd hoe het Israëlische leger het niet erg vindt dat bij het uitschakelen van vermeende Hamas-strijders soms tientallen burgerslachtoffers vallen. NAZA, de titel van de film, verwijst naar de Israëlische legerterm voor 'nevenschade'.