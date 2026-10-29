Shell stijgt, ING daalt op druk Damrak na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Shell behoorde donderdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. Het olie- en gasconcern verdubbelde de winst in het afgelopen kwartaal door de hoge olie- en gasprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Topman Wael Sawan sprak van zeer sterke resultaten. Om aandeelhouders te belonen, gaat Shell voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel won bijna 3 procent.

ING zakte daarentegen bijna 4 procent. De bank boekte afgelopen kwartaal meer winst door hogere rente-inkomsten, maar beleggers hadden op meer gehoopt. ING kondigde ook aan wereldwijd vierhonderd banen te schrappen bij zijn zakenbank. De bank laat wel meer geld naar de aandeelhouders terugvloeien in de vorm van 250 miljoen euro aan dividend en een aandeleninkoopprogramma van bijna 1,7 miljard euro.

De algehele stemming op de beurzen was voorzichtig positief, ondanks gemengde resultaten van grote techconcerns als Google-eigenaar Alphabet, Microsoft en Samsung. De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 1137,03 punten.