Barend van Deelen voor vijfde jaar op rij in Glazen Huis

Dj Barend van Deelen wordt eind dit jaar voor het vijfde jaar op rij opgesloten in het Glazen Huis van 3FM Serious Request in Arnhem. Dat werd donderdagochtend bekendgemaakt. Naast Van Deelen wordt ook Wijnand Speelman een week lang opgesloten tijdens de actieweek.

Vooralsnog zijn alleen Van Deelen en Speelman aangekondigd. Vorig jaar ging het nog om drie dj's: Van Deelen, Mart Meijer en Sophie Hijlkema. Wel wordt de mogelijkheid voor een eventuele derde dj voor dit jaar nog opengehouden. "Barend & Wijnand gaan dit jaar het Glazen Huis in voor 3FM Serious Request! Maar nu is de vraag... wie is nummer 3?", staat bij een aankondigingsvideo op sociale media.

De actieweek vindt traditiegetrouw plaats in de week voor kerst. Dit jaar wordt tijdens 3FM Serious Request actie gevoerd voor de Nederlandse Brandwonden Stichting.