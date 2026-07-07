LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell verkoopt zijn netwerk van pompstations in Zuid-Afrika aan staatsoliebedrijf Adnoc uit de Verenigde Arabische Emiraten in een deal ter waarde van 1 miljard dollar. De verkoop hing al in de lucht, want persbureau Bloomberg meldde vorige week al dat een overeenkomst dichtbij was.

Het gaat om bijna zeshonderd pompstations die overgaan naar Adnoc Distribution. Shell heeft daarmee een marktaandeel van ongeveer 10 procent in Zuid-Afrika. Adnoc Distribution neemt bij de transactie ook de Zuid-Afrikaanse activiteiten van Shell op het gebied van groothandelverkoop, vliegtuigbrandstof en smeermiddelen over.

Adnoc Distribution kwam eerder dit jaar al als meest waarschijnlijke koper van de Shell-pompstations naar voren nadat gesprekken over een verkoop aan oliehandelaar Gunvor spaak waren gelopen. De verkoop maakt deel uit van de strategie van Shell om bezittingen die niet tot de kernactiviteiten worden gerekend, af te stoten en meer geld vrij te maken voor investeringen in olie- en gaswinning.