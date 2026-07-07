SEATTLE (ANP) - Youri Tielemans (29) stapte in de nacht van maandag op dinsdag als de trotse captain van het veld na de 4-1-overwinning op de VS. "Ik ben trots op het team. Iedereen heeft alles gegeven", zei Tielemans in de catacomben van het Seattle Stadium. "Ik ben heel blij met de kwalificatie voor de kwartfinales. En ik ben heel blij met de manier waarop we hebben gespeeld."

Tielemans is de leider van het Belgische team dat de afgelopen dagen in het nieuws kwam omdat de staf en de spelers het niet rechtvaardig vonden dat de Amerikaan Folarin Balogun ondanks een rode kaart toch in actie mocht komen. De tuchtcommissie van de FIFA had namelijk besloten een schorsing om te zetten in een voorwaardelijke straf. "Onze trainer en onze doelman hebben laten weten wat ze ervan vonden", legde Tielemans uit. "Het was aan ons om het op het veld te laten zien. Om daar onze voeten te laten spreken. En dat hebben we gedaan."

Volgens Tielemans heeft België vastgehouden aan het tactische plan dat ze ook al voor het terugdraaien van de schorsing van Balogun voor ogen hadden. "Het maakte ons niet veel uit wie er bij de VS voorin zou spelen. Onze tactiek bleef hetzelfde", aldus Tielemans. "We hebben laten zien dat we klaar zijn voor het grote werk. Nu gaan we Spanje analyseren. We zullen wederom een heel goed tactisch plan moeten hebben om verder te komen. We gaan er weer alles aan doen om voor iedereen in België het beste te geven."

België speelt op vrijdag in Inglewood in de kwartfinales tegen Spanje. De aftrap is om 21.00 uur (Nederlandse tijd).