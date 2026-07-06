LONDEN (ANP) - De Britse omroep ITV heeft zijn media- en entertainmentdivisie verkocht aan Sky, een dochteronderneming van Comcast. Dat hebben de twee bedrijven maandag aangekondigd. Met de deal is een bedrag van 1,6 miljard pond (zo'n 1,9 miljard euro) gemoeid.

Volgens Sky Group ondergaat het Britse medialandschap een "ingrijpende en snelle transformatie". "Nu de concurrentie om kijkers toeneemt, is schaalgrootte belangrijker dan ooit om in het Verenigd Koninkrijk de strijd aan te kunnen gaan met wereldwijde streaminggiganten en YouTube", aldus het bedrijf in een persbericht.

"Door Sky en ITV Media & Entertainment samen te brengen, wordt het allerbeste van gratis televisie, betaaltelevisie en streaming gecombineerd, zodat kijkers in het Verenigd Koninkrijk in een snel veranderende wereld kunnen blijven genieten van uitstekende Britse programma's", zegt topvrouw Dana Strong.

De overeenkomst gaat niet over productietak ITV Studios. Dat blijft een zelfstandig productiebedrijf dat onder meer programma's maakt voor de gecombineerde organisatie van ITV en Sky.