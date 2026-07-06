EAST RUTHERFORD (ANP/DPA) - Aanvaller Erling Haaland noemt zijn heldenrol voor Noorwegen op het WK voetbal "onwerkelijk". De 25-jarige spits hielp zondagavond zijn land met twee doelpunten langs Brazilië (2-1) en staat inmiddels op zeven treffers voor het toernooi.

"Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou meemaken", zei Haaland na afloop tegen de pers. "Het is surrealistisch om op een WK tegen de beste spelers ter wereld te spelen. Alleen al hier zijn is bijzonder. Maar zeven doelpunten maken voor Noorwegen op een WK is van een heel andere orde. Het voelt onwerkelijk."

"Ik kan niet onder woorden brengen hoe ik me voel. Soms moet ik mezelf in de arm knijpen om te beseffen hoe groot dit allemaal eigenlijk is", aldus Haaland, die toegaf dat hij niet had gedacht dat het mogelijk was om Brazilië te verslaan. "Laten we eerlijk zijn, lange tijd dacht ik dat zoiets onmogelijk was. Maar blijkbaar had ik het mis. Dat is misschien een stukje Noorse geschiedenis, maar ik hoop dat het voortduurt."