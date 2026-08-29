Sky News: Allianz bekijkt overname Britse autopechhulp AA

LONDEN (ANP) - De Duitse verzekeraar Allianz overweegt een overname van de Britse autopechhulpdienst AA. Dat meldt nieuwszender Sky News. Met die overname kan volgens Sky een bedrag van 5 miljard pond, omgerekend 5,8 miljard euro, gemoeid zijn.

Sky verwijst naar bronnen in de bankensector die kennis hebben van gesprekken over een mogelijke overname van AA. Allianz, de grootste verzekeraar van Duitsland, zou al enkele maanden overleg voeren met adviseurs over een deal. Het is niet zeker dat die overname er ook daadwerkelijk komt, aldus Sky. AA is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die werken aan een verkoop. Daarbij zou ook naar een beursgang van het bedrijf in Londen in 2027 worden gekeken.

AA, een Britse versie van de Nederlandse ANWB, telt miljoenen automobilisten als lid. Volgens de dienst zijn er meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen op de weg. AA is ook actief met rijlessen en verzekeringen voor automobilisten.