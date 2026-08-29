Meer toeristen gered in Nepal

KATHMANDU (ANP) - In Nepal zijn na de overstromingen van afgelopen week tot dusver 184 toeristen gered. Dat meldt het Nepalese toerismebureau (NTB), dat ook laat weten dat met 420 buitenlanders nog geen contact is.

114 van de 184 geredde toeristen komen uit India. Verder gaat het om buitenlandse bezoekers uit een reeks andere landen, waaronder China, Zuid-Korea en Duitsland. Met drie andere toeristen is inmiddels contact gelegd.

Het toerismebureau verklaarde een dag eerder nog dat 121 toeristen uit het rampgebied zijn gered. Nederland heeft eerder melding gemaakt van drie vermiste Nederlanders.

Het NTB zegt ook contact te hebben met vertegenwoordigers van landen waarvan burgers zijn getroffen door de ramp. Singapore en Nieuw-Zeeland hebben hulp gevraagd.