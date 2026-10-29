Sleijpen prijst vertrekkende ECB-president Lagarde

AMSTERDAM (ANP) - President Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) spreekt zijn respect uit voor Christine Lagarde, die donderdag haar vertrek heeft aangekondigd als hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB). Vanuit zijn functie als DNB-baas en een van de beleidsmakers bij de ECB in Frankfurt heeft Sleijpen nauw met Lagarde samengewerkt.

"Lagarde heeft de ECB geleid in een periode van grote economische en geopolitieke veranderingen in Europa en het eurogebied. Ik heb veel respect voor wat zij in die jaren heeft betekend voor de ECB en voor de manier waarop zij mensen binnen de raad van bestuur bij elkaar heeft gebracht", laat Sleijpen donderdag weten. "Ik waardeer onze samenwerking zeer en kijk ernaar uit die de komende maanden voort te zetten."

Sleijpens voorganger bij DNB, Klaas Knot, wordt al langer genoemd als een van de mogelijke opvolgers van de Française. Sleijpen stelt de afgelopen periode publiekelijk al meermalen gezegd te hebben dat Knot "een uitstekende kandidaat" is voor het presidentschap van de ECB. "Daar is niets aan veranderd."