U2 geeft volgend jaar twee concerten in Amsterdam

U2 geeft volgend jaar twee concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De Ierse rockband staat op zaterdag 5 en zondag 6 juni 2027 in het stadion, maakte concertorganisator MOJO donderdag bekend. Het worden de eerste stadionconcerten van de band sinds 2019.

De optredens maken deel uit van de wereldtournee The Greatest Show On Earth, waarmee U2 het aankomende album Carnaval De Luz onder de aandacht brengt. De plaat verschijnt op 13 november en is het zestiende studioalbum van de band. Donderdag verscheen ook de nieuwe single The Greatest Show On Earth, met een videoclip van de Nederlandse fotograaf en regisseur Anton Corbijn.

De Europese tournee voert U2 onder meer langs Parijs, Londen, Berlijn en Milaan. De Britse band Wolf Alice verzorgt het voorprogramma. U2, bestaande uit Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr., vierde dit jaar zijn 50-jarig bestaan.

De reguliere kaartverkoop voor de Amsterdamse concerten begint vrijdag 6 november om 10.00 uur.