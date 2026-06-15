SpaceX verder omhoog op Wall Street na historische beursgang

NEW YORK (ANP) - SpaceX is maandag verder in waarde gestegen tijdens de tweede handelssessie van de aandelen op de beurzen in New York. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk werd vrijdag al ruim 19 procent meer waard tijdens de grootste beursgang van een bedrijf ooit. Het aandeel steeg nu 4,9 procent tot 168,82 dollar.

De marktwaarde van SpaceX bedraagt ruim 2 biljoen dollar, oftewel meer dan 2000 miljard dollar, en de beursgang maakte van Musk de eerste biljonair ooit. Voor de beursintroductie was Musk met een vermogen van 970 miljard dollar al de rijkste persoon ter wereld.

De algehele stemming op Wall Street was opnieuw positief, na de koerswinsten van vrijdag. Het aangekondigde akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgde voor opluchting bij beleggers. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent hoger op 51.828 punten. De brede S&P 500-index steeg 1,5 procent tot 7540 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 2,3 procent tot 26.471 punten.

Vredesdeal

Vrijdag wonnen de beurzen al tot 0,7 procent, nadat bemiddelaar Pakistan had gemeld dat Iran en de VS een akkoord hebben bereikt over de tekst van een vredesdeal. Zondag zei de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif dat beide landen het akkoord op vrijdag 19 juni zullen ondertekenen.

Ook schreef president Donald Trump maandag op Truth Social dat de Straat van Hormuz, de belangrijke transportroute voor olie uit het Midden-Oosten, vrijdag weer opengaat. De olieprijzen zakten daardoor rond de 5 procent. Luchtvaartmaatschappijen United Airlines en Delta Airlines profiteerden van de lagere brandstofkosten en stegen tot 6,8 procent.

AI-bedrijven

De koersstijging van SpaceX versterkte ook het vertrouwen van beleggers in de AI-rally. SpaceX omarmde AI eerder dit jaar met de overname van Musks bedrijf xAI. AI-chipbedrijf Nvidia steeg 2 procent. Andere chipbedrijven als Micron Technology en Intel wonnen 7,3 en 3,9 procent.

Paramount Skydance steeg 2,7 procent. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is akkoord met de overname van Warner Bros. Discovery door het bedrijf.

Beleggers kijken verder uit naar de tweedaagse rentevergadering van de Federal Reserve, die dinsdag begint. Het is het eerste rentebesluit onder Kevin Warsh, de door Trump voorgedragen nieuwe voorzitter van de Fed. Ook maken ze zich op voor een lang weekend. Vrijdag is Wall Street dicht om Juneteenth, de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de VS.