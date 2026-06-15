Mabel feliciteert Amsterdam Diner met 'fantastische opbrengst'

Prinses Mabel heeft Roel Veltmeijer, voorzitter van het Amsterdam Diner, maandag gefeliciteerd met "een fantastische opbrengst". Dat schrijft de prinses, die het liefdadigheidsevenement zaterdag bijwoonde, op Instagram. Het benefietgala haalde dit jaar een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro op voor de strijd tegen hiv en aids. Mabel spreekt van "een prachtige avond".

De prinses deelt er een foto bij waarop ze met Veltmeijer en haar dochters, Luana en Zaria, te zien is. Laatstgenoemden tonen zich weinig in het openbaar, maar sluiten de afgelopen jaren sporadisch aan tijdens officiële evenementen die hun moeder steunt. Zo ging gravin Zaria eerder dit jaar voor het eerst mee naar de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs.