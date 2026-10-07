DEN HAAG (ANP) - De voorzitter van vakbond FNV, Hans Spekman, voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid.

Spekman erkent dat de druk vanuit het kabinet hoog is. De voorman van de grootste vakbond van Nederland heeft ook gelezen dat het voorjaar wordt genoemd door het kabinet. Maar gemiddeld duurt het van het begin tot eind twee jaar om tot een sociaal akkoord te komen, zei Spekman. "Ik voel mij heel verantwoordelijk, maar ik voel mij niet gehaast."

Ook de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Coen van Oostrom, doet geen voorspelling over de tijdsduur. "Ik vind tijd niet zo belangrijk. Het allerbelangrijkste vind ik dat we er werkelijk in slagen om de economische groei aan te zetten. En een aantal grote hervormingen in de sociale zekerheid doen."

Het is het eerste gesprek tussen de vakbonden en het kabinet sinds eind mei.