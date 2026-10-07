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Lale Gül is vergeten Televizier-Ring in de agenda te zetten

07 okt , 9:31Entertainment
anp071026060 1
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Lale Gül vindt het jammer dat ze donderdag niet aanwezig kan zijn bij de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring. "Jullie hebben geen idee hoe erg ik ervan baal", deelt de schrijfster woensdag met haar volgers. Ze is naar eigen zeggen vergeten de datum te noteren en is deze week op vakantie.
"Ik vind het zó leuk en iedereen pakt helemaal uit", aldus Gül, die regelmatig te zien is in televisieprogramma's als Nieuws van de Dag. Ze wenst iedereen die wel gaat veel plezier.
Het jaarlijkse Televizier-Ring Gala vindt plaats in Koninklijk Theater Carré. De Bondgenoten (SBS6), Kassa (BNNVARA) en Woeste Grond (AVROTROS) zijn in de race voor de ring.
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