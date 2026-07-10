DÜSSELDORF (ANP/DPA) - De spoorlijn tussen Düsseldorf en Keulen in Duitsland blijft tot ten minste zaterdagmiddag gesloten. Dat meldt een woordvoerder van Deutsche Bahn aan het Duitse persbureau DPA. Het traject tussen Düsseldorf en Keulen wordt vanuit Nederland onder meer gereden door de nightjet naar Basel en Zürich.

Zowel lokale als langeafstandstreinen worden omgeleid. Volgens de woordvoerder braken twee bosbranden uit op verschillende locaties tussen Langenfeld en Leverkusen. De brandweer heeft die inmiddels geblust, maar kon schade aan het spoor niet voorkomen.

De politie is een onderzoek gestart naar mogelijke opzet bij het aansteken van de branden. Ook wordt vandalisme niet uitgesloten. Pas als de onderzoeken zijn afgerond, kan de omvang van de schade worden ingeschat.