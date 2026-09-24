Staatssecretaris: flexibele stroom moet het nieuwe normaal worden

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei, CDA) vindt dat flexibel gebruik van stroomaansluitingen het nieuwe normaal moet worden voor burgers en bedrijven in Nederland vanwege het volle stroomnet. Dat zei hij donderdag tijdens een symposium van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in Madurodam over de toekomst van het Europese energiesysteem.

Doordat het elektriciteitsnet in Nederland op veel plekken overvol is, moeten bijvoorbeeld nieuwe huizen wachten op een aansluiting. Netbeheer Nederland meldde vorige week dat voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen geen ruimte is. "Het netwerk kan heel veel aan, maar we benutten het verkeerd met zijn allen", zei De Bat.

Met flexibel stroomgebruik gebruiken klanten meer energie op rustige momenten om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Daarmee kunnen huishoudens en bedrijven goedkoper uit zijn, omdat elektriciteit gebruiken op piekmomenten met flexibele contracten duurder is dan tijdens de daluren.

Prijsprikkels

"Je ziet dat iedereen pas in beweging komt als de belofte van meerwaarde er ook echt is", aldus De Bat. Daarom zou Nederland meer moeten inzetten op prijsprikkels. Wat hem betreft wordt flexibel gebruik "het nieuwe normaal", maar dat leidt wel tot minder zekerheid, stipte hij aan. Dat moet Nederland volgens hem zien te accepteren. "Het kan zijn dat je dan even geen stroom hebt en dat waren we niet gewend met zijn allen."

Met het symposium wil de ACM het gesprek aanjagen over hoe Europa energie betaalbaar houdt tijdens de overgang naar een klimaatneutraal en meer soeverein energiesysteem. ACM-bestuurslid Manon Leijten zei dat de toezichthouder meer wil meedenken over hoe dat systeem eruit moet gaan zien.