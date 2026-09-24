Høiby wisselt in aanloop naar hoger beroep van advocaten

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse koningin Mette-Marit, wordt tijdens de behandeling van zijn hoger beroep door andere advocaten verdedigd. Het gaat om Alexander Greaker en Daniel Storrvik, melden Noorse media donderdag. Het advocatenduo zegt ook met nieuw bewijs te komen dat niet tijdens de rechtszaak is behandeld.

Høiby werd in eerste aanleg verdedigd door Ellen Holager Andenæs en Petar Sekulic. "Het is niet ongebruikelijk dat iemand tussen de rechtbank en het gerechtshof van advocaat wil wisselen. Wij brengen nu een nieuw perspectief in en de mogelijkheid om een nieuwe strategie te bepalen. Dat gaan we dan ook doen", zegt Greaker tegen TV 2.

De zoon van Mette-Marit werd dit voorjaar veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor twee verkrachtingen, mishandelingen en meerdere schendingen van een contactverbod. Het hoger beroep wordt pas in februari behandeld.

Høiby zit al sinds februari vast. Sinds juni mag hij zijn voorarrest thuis onder elektronisch toezicht uitzitten.