BRUSSEL (ANP/BELGA) - De staking van de luchtverkeersleider Skeyes op Belgische luchthavens wordt beëindigd. Een woordvoerster van Skeyes meldt aan het Belgische persbureau Belga dat directie en vakbonden een akkoord hebben gesloten.

Volgens verschillende Belgische media zitten er nog honderden passagiers vast in de terminals. Vluchten van en naar Brussels Airport tussen 14.00 uur en 19.00 uur werden geschrapt. Ongeveer zestig vluchten die tussen 19.00 uur en 21.00 uur zouden landen of opstijgen, waren al verplaatst naar later op de avond. De hervatting van het vliegverkeer kan door het akkoord in alle veiligheid verzekerd worden, aldus de betrokken partijen.

De staking had te maken met onrust over de afspraken rond de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. De sociale partners zullen opnieuw rond de tafel gaan zitten om verder te onderhandelen, meldt Skeyes. Het bedrijf biedt zijn verontschuldigingen aan aan getroffen reizigers.

Spontane staking

In de nacht van maandag op dinsdag vond al een spontane staking bij Skeyes plaats van 02.30 uur tot 07.30 uur. Een aantal vluchten kon daardoor niet doorgaan en andere liepen vertraging op.

Ryanair heeft honderd vluchten van en naar Brussels Airport en Charleroi moeten schrappen als gevolg van de staking. Volgens de Ierse budgetvlieger hebben bijna 20.000 passagiers daar last van. Volgens topman Michael O'Leary hadden luchtvaartmaatschappijen op de hoogte gebracht moeten worden. "Dan kunnen we schema's aanpassen om de impact van deze stakingen op gewone burgers die betalen voor deze dure, maar ondermaatse luchtverkeersleidingsdiensten, te beperken."