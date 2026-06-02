De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben dinsdag een bezoek gebracht aan de gemeente Norddjurs als onderdeel van hun traditionele zomertocht door Denemarken. Het koninklijk paar arriveerde met het koninklijke jacht Dannebrog in de haven van Grenaa, maakte het Deense hof bekend.

Frederik en Mary kregen in Grenaa een rondleiding door het stadscentrum en werden ontvangen op het stadhuis. Ook bezochten zij de Glesborg School en de Djursland Forestry School. Daar plantten Frederik en Mary een zogenoemde koningseik, een wintereik die honderden jaren oud kan worden. Ook brachten zij een bezoek aan het familiebedrijf HSM Industri in Norddjurs.

De zomertocht van het Deense koningspaar wordt woensdag voortgezet in de gemeente Holbæk en duurt tot en met donderdag.