Staking Noorse luchtverkeersleiders voorbij na deal over cao

OSLO (ANP/BLOOMBERG) - De staking van Noorse luchtverkeersleiders van de afgelopen dagen is voorbij door een deal over een nieuwe cao. De staking ontregelde het vliegverkeer in Noorwegen, waardoor ook enkele vluchten van KLM tussen Amsterdam en Oslo in het weekend kwamen te vervallen.

De deal werd gesloten tussen de vakbond voor luchtverkeersleiders met werkgeversorganisatie Spekter en luchthavenexploitant Avinor. Avinor is de beheerder van de meeste vliegvelden in Noorwegen. De staking begon vrijdag en er was ook gedreigd op dinsdag te staken. Maar nu zijn verdere acties afgeblazen.

In een verklaring stelt Avinor blij te zijn dat er een oplossing is gevonden voor het arbeidsconflict dat ontstond door het stuklopen van cao-onderhandelingen en dat het vliegverkeer nu weer normaal zal verlopen. Details over de cao-deal werden niet gemeld door Avinor.