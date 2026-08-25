Duitse economie iets sterker gegroeid dan eerder gedacht

WIESBADEN (ANP) - De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar iets sterker gegroeid dan eerder gedacht. Volgens nieuwe cijfers van het federale statistiekbureau Destatis groeide de economie in de voorjaarsperiode met 0,3 procent in vergelijking met de voorgaande drie maanden. Bij een voorlopige schatting werd nog een plus van 0,2 procent gemeld door Destatis.

Op jaarbasis is er nu sprake van een groei met 1 procent. Dat was eerder nog 0,9 procent. Volgens Destatis werd de groei vooral geholpen door een hogere export, ondanks alle geopolitieke onrust in de wereld door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook de detailhandel deed het beter dan verwacht.

In het eerste kwartaal van dit jaar boekte de grootste economie van Europa een groei van 0,4 procent op kwartaalbasis en 0,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.