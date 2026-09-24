Starbucks sluit 250 onderpresterende koffiebars in Noord-Amerika

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Starbucks sluit 250 slecht presterende vestigingen in de Verenigde Staten en Canada. Dat komt neer op ongeveer 1 procent van het totale aantal koffiebars in Noord-Amerika. Volgens het bedrijf kan daardoor de omzet en winst worden verhoogd en is uiteindelijk het doel om op langere termijn het netwerk weer uit te breiden.

Starbucks heeft "locaties geïdentificeerd waarvan wij niet geloven dat we er consequent de ervaring kunnen bieden die we voor klanten en medewerkers voor ogen hebben, of waar we geen perspectief zien op aanvaardbare financiële prestaties", aldus operationeel directeur Mike Grams in een bericht aan de medewerkers, ingezien door Bloomberg.

Topman Brian Niccol is sinds zijn aanstelling twee jaar geleden al bezig met een herstelplan. De Amerikaanse koffieketen kampt al langer met dalende verkopen, onder meer doordat klanten minder besteden na prijsverhogingen en lange wachttijden. Afgelopen kwartaal werden de eerste resultaten van het plan zichtbaar.