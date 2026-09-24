Billy Dans en vriendin Pernelle verwachten eerste kind

Zanger Billy Dans en zijn partner Pernelle zijn in verwachting van hun eerste kind. Dat heeft het koppel donderdag bekendgemaakt op Instagram. "Er komt een klein wondertje aan", schrijven de twee onder een foto waarop zij een reeks foto's van een echo vasthouden.

De zanger en zijn vriendin laten weten "blij en ontzettend dankbaar" te zijn. "Kom maar door kleintje. Papa & mama houden nu al van je!", schrijven zij verder in het bericht.

Onder de aankondiging hebben honderden mensen het paar gefeliciteerd, onder wie bekende namen als Gerard Joling, Yves Berendse, Bilal Wahib en Snelle.