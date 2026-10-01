AMSTERDAM (ANP) - Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden sjoemelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De beschuldigingen zijn "ongegrond en niet onderbouwd", reageert het bedrijf op een aangekondigde rechtszaak door belangenorganisaties.

De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan tegen Stellantis om een schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. De zaak is aangespannen door Stichting Car Claim, met steun van de Consumentenbond, ConsumentenClaim en de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). Het gaat om campers met een Fiat-dieselmotor van Euro 5- of Euro 6-norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die onder normale rijomstandigheden de uitlaatgassen moeten reinigen.

Stellantis blijft van mening dat zijn dieselmotoren "op de relevante momenten aan alle geldende wet- en regelgeving en voorschriften voldeden en dat nog steeds doen", staat in een verklaring.