UTRECHT (ANP) - Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als de werkgevers geen gehoor geven aan hun ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer liepen in juli al vast. De vakbonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan één stakingsdag per week tot aan de kerst.

Volgens FNV houden de werkgevers vast aan een groot pakket aan verslechteringen. De bonden eisen dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan. De vakbonden hebben de werkgevers tot 7 oktober 12.00 uur gegeven om akkoord te gaan met hun eisen. FNV wil ook afspraken over onder meer werkdruk en een ouderenregeling. De bond zet in op een loonsverhoging van 6 procent.

Nadat de onderhandelingen in juli waren vastgelopen, zeiden de bonden al stakingen te overwegen, maar werden ze nog niet concreet. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vond destijds dat er "een eerlijk voorstel" op tafel lag. "Onze voorstellen betekenen wat ons betreft geen verslechtering van arbeidsvoorwaarden, maar een eerlijkere verdeling van regelingen en mogelijkheden voor alle medewerkers", zei een woordvoerder afgelopen juli.

De huidige cao in het openbaar vervoer is eind juni verlopen. De cao openbaar vervoer geldt voor 13.000 werknemers van onder andere Arriva en Transdev.