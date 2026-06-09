WASHINGTON (ANP/RTR) - Autofabrikant Stellantis roept wereldwijd ruim 1,3 miljoen Jeeps terug vanwege brandgevaar. Verreweg de meeste auto's worden in de Verenigde Staten teruggehaald.

De terugroepactie betreft wagens van de modellen Jeep Wrangler en Jeep Gladiator uit 2021-2025. De auto's kunnen een probleem met een elektrische verbinding hebben, waardoor in zeldzame gevallen brandbare materialen oververhit kunnen raken. Dat zou tot brand kunnen leiden.

In de VS worden bijna 1,1 miljoen voertuigen teruggeroepen. Daarnaast gaat het om 106.000 auto's in Canada, 23.000 in Mexico en ongeveer 125.000 in andere markten wereldwijd. De terugroepactie bestaat uit het inspecteren en mogelijk repareren of vervangen van bepaalde onderdelen.

Stellantis zegt dat er één mogelijk letselgeval bekend is dat verband houdt met het probleem, maar geen crashes of dodelijke slachtoffers. Het bedrijf roept eigenaren op om uit de buurt van gebouwen of andere voertuigen te parkeren totdat de reparatie is uitgevoerd.