Jongerenevenement Megafestatie keert na 24 jaar terug. Het evenement zal gehouden worden in de Jaarbeurs in Utrecht en zal plaatsvinden op 10 en 11 juli 2027, zegt de organisatie in een persbericht.

Megafestatie trok in de jaren negentig circa 75.000 bezoekers per jaar. Op het hoogtepunt zelfs 180.000 jongeren.

In 2027 keert het evenement terug. De eerste editie duurt twee dagen. De komende maanden zal meer bekend worden gemaakt over wat daar allemaal staat te gebeuren.

"Festivals zijn er genoeg, maar een event dat draait om offline experiences en echte connectie voor de doelgroep 16 tot 25 jaar is er eigenlijk niet of nauwelijks. Daarom brengen we Megafestatie terug. Maar zeker niet als nostalgie. Want ook al waren de nineties uniek, we bouwen samen iets nieuws", aldus de organisatie.