Stichting achter tuchtrecht voor banken stopt

AMSTERDAM (ANP) - De stichting achter het tuchtrecht dat het vertrouwen in de financiële sector moest vergroten, stopt ermee. Volgens de Stichting Tuchtrecht Banken (STB) frustreren banken elke verbetering van het tuchtrecht. De organisatie beëindigt daarom de samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

In april legden rechters die betrokken zijn bij het bancaire tuchtrecht het werk al deels neer uit onvrede over een voorstel van de NVB om het tuchtreglement verder af te zwakken. Beide partijen waren de afgelopen tijd met elkaar in overleg om te komen tot verbetering van het bancaire tuchtrecht, maar dat heeft geen resultaat opgeleverd. De aan de stichting verbonden Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep weigeren daarom om hun taken als tuchtrechter nog langer uit te voeren.

Het tuchtrecht is in 2015 in het leven geroepen na de bankencrisis, toen bleek dat er bij banken veel mis was en de overheid moest inspringen. Het tuchtrecht werd een wettelijke verplichting, maar de organisatie daarvan is toen aan de banken zelf overgelaten. Die keuze is volgens de STB "onverstandig" gebleken.

Bankierseed

Volgens de stichting is het beter om het tuchtrecht onafhankelijk van de banken te organiseren, zoals dat ook in andere sectoren het geval is. Volgens de STB moeten consumenten erop kunnen rekenen dat bankmedewerkers integer handelen. De stichting roept minister Eelco Heinen van Financiën dan ook op om met een "gedegen, onafhankelijk" alternatief te komen.

De STB beoordeelt klachten wanneer de zogenoemde bankierseed is geschonden. Als de commissie oordeelt dat dit het geval is, kan er een beroepsverbod, geldboete of berisping volgen. Maar het tuchtrecht werkt volgens de stichting amper, omdat banken vrijwel alleen maar eenvoudige zaken melden aan de STB, die al tot ontslag of strafrechtelijke vervolging hebben geleid. Meldingen over medewerkers die nog bij de bank werken en meldingen over leidinggevenden komen niet of nauwelijks voor. Banken marginaliseren daarmee de werking van het tuchtrecht, terwijl ze juist zouden moeten inzien dat vertrouwen in de sector van groot belang is, aldus de STB.

Gelet op de opzegtermijn van een jaar zegt de stichting de samenwerkingsovereenkomst met de NVB op met ingang van 1 oktober 2027. Zaken die nog bij het tuchtcollege worden ingediend, worden tot die tijd afgehandeld.