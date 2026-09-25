Xavi roept Zirkzee op als vervanger voor geblesseerde Brobbey

ZEIST (ANP) - Bondscoach Xavi Hernández heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor de geblesseerde Brian Brobbey. Dat maakte de KNVB een dag na het gelijkspel van Oranje in Amsterdam tegen Duitsland (1-1) bekend. Zirkzee meldt zich vrijdagavond in Zeist bij de selectie.

Xavi liet Zirkzee buiten zijn eerste selectie als bondscoach van het Nederlands elftal. De aanvaller van Manchester United was er ook niet bij op het afgelopen WK.

Brobbey raakte donderdag tijdens het duel met Duitsland in de eerste helft geblesseerd. Mexx Meerdink kwam het veld in als zijn vervanger. Xavi had verder weinig spitsen in zijn selectie. Donyell Malen en Justin Kluivert meldden zich in aanloop naar de interlandperiode af met blessures. Memphis Depay en Wout Weghorst ontbreken in de selectie.

Nederland speelt deze interlandperiode nog drie wedstrijden: twee keer tegen Servië en een keer tegen Griekenland.