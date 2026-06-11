UTRECHT (ANP) - Een Nederlandse stichting eist een schadevergoeding van het bedrijf achter Steam, omdat spelers onterecht extra hoge prijzen zouden hebben betaald voor de spellen die ze via dat populaire gameplatform kochten. Nederlandse gamers hebben daardoor samen ruim 220 miljoen euro te veel betaald, stelt de Stichting Consumenten Competition Claims

De organisatie beschuldigt eigenaar Valve ervan game-uitgevers te verbieden om games op andere platforms goedkoper aan te bieden dan op Steam. Tegelijkertijd brengt het Amerikaanse bedrijf volgens de Stichting Consumenten Competition Claims een "excessieve" commissie van 30 procent in rekening op alle aankopen op Steam.

Consumenten Competition Claims probeert eerst via gesprekken met Valve een schadevergoeding te regelen voor Nederlandse pc-gamers, zegt voorzitter Bert Heikens. Als dat niets uithaalt, begint de organisatie een rechtszaak.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk lopen ook rechtszaken tegen Valve om te hoge prijzen door vermeende concurrentiebeperkingen.