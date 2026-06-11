De Zuid-Koreaanse popformatie Big Bang begint later dit jaar aan een wereldtournee, ter ere van het 20-jarig bestaan van de groep. Dat heeft hun agentschap YG Entertainment aangekondigd.

Het is de eerste tour van Big Bang sinds 2017. Bandleden G-Dragon, Taeyang en Daesung treden in totaal 31 keer op. De tour begint in augustus in de Zuid-Koreaanse stad Goyang en gaat langs steden in Noord-Amerika, Europa en Azië. Er staan onder meer optredens in Parijs, Londen, Singapore en Tokyo op de planning.

Big Bang bestaat al sinds 2006 en wist met nummers als Fantastic Baby en Bang Bang Bang ook noteringen in buitenlandse hitlijsten te behalen. De groep had oorspronkelijk vijf leden, maar Seungri stopte vanwege betrokkenheid bij een groot schandaal en T.O.P verliet de band in 2023.