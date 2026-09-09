LONDEN (ANP/RTR) - Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond (zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro) geleid, zegt topman Michael O'Leary. De topman verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden.

Volgens O'Leary zijn dinsdag ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair geraakt door de storing. De topman verwacht dat het verlies voor de luchtvaartmaatschappij door deze storing uiteindelijk oploopt tot zo'n 6 miljoen pond.

Door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding National Air Traffic Services (NATS) zijn dinsdag honderden vluchten geannuleerd of vertraagd. Volgens de topman van NATS gaat het niet om een cyberaanval. De Britse luchtverkeersleiding heeft aangegeven dat het herstel enige tijd gaat duren en daardoor vallen er ook woensdag nog vluchten uit.