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Prinses Amalia achter Marius Borg Høiby in Domkerk Oslo

09 sep , 13:18Koningshuis
anp090926129 1
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Prinses Amalia heeft bij het afscheid van koning Harald in de Domkerk in Oslo een plek toegewezen gekregen achter Marius Borg Høiby, de veelbesproken zoon van de Noorse koningin Mette-Marit.
De Noorse koninklijke familie zit tijdens de dienst op de eerste rijen rond de kist van Harald, met in de rijen daarachter vertegenwoordigers van andere koningshuizen. Høiby zit achter het koninklijk gezin, naast de dochters van prinses Märtha Louise.
Høiby werd half juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Hij mag sinds half juni zijn voorarrest thuis onder elektronisch toezicht uitzitten. Hij kreeg speciale toestemming om de uitvaart van zijn stiefopa bij te wonen.
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