TILBURG (ANP) - De afschakeling van een deel van het stroomnet in Tilburg zondag werd niet veroorzaakt door een plotselinge stroompiek, maar door defecte meetapparatuur. Dat heeft een woordvoerder van netbeheerder Enexis maandag gezegd.

Door een technisch mankement gaf de meetapparatuur een stroomafname aan die vijf keer hoger was dan in werkelijkheid. Enexis schakelde zondagochtend de stroom voor zo'n 18.000 klanten in en rond Tilburg af uit vrees voor overbelasting van het elektriciteitsnet.

Het was volgens Enexis nog nooit eerder gebeurd dat het bedrijf huishoudens om deze reden zonder stroom liet zitten. "Overbelasting kan zorgen voor grotere en langdurige stroomuitval, dus je doet dan liever een deel uit om te voorkomen dat die overbelasting ervoor zorgt dat dingen kapotgaan", legde een woordvoerster uit.