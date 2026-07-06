Thomas Berge toont afgetraind lijf, 'niet uit ijdelheid'

Thomas Berge heeft op Instagram een reeks foto's gedeeld waarop hij met ontbloot bovenlichaam zijn afgetrainde lichaam laat zien. Bij de beelden schrijft de 36-jarige zanger dat hij zich fitter, sterker en gezonder voelt dan ooit, maar hij benadrukt dat zijn transformatie "niet uit ijdelheid" is. Eerder liet Berge al weten 30 kilo te zijn afgevallen.

"Als christen geloof ik dat ons lichaam een kostbaar geschenk is", schrijft Berge. "Voor mij is goed voor mezelf zorgen daarom ook een vorm van dankbaarheid. Niet uit ijdelheid, maar uit respect voor wat mij is toevertrouwd."

Volgens de zanger besloot hij een jaar geleden zijn leefstijl volledig om te gooien. "Geen excuses meer. Geen uitstel meer. Gewoon discipline. Elke training. Elke maaltijd. Elke keuze, dag in dag uit."

Berge noemt zijn nieuwe leefstijl "geen eindpunt, maar een nieuwe levensstijl". Ook roept hij zijn volgers op elkaar te motiveren "in plaats van af te breken".