WAGENINGEN (ANP) - Nederlanders geven steeds meer uit aan eten met een duurzaamheidskeurmerk. Toch blijven deze producten in het totale boodschappenmandje een betrekkelijk klein aandeel vormen, komt naar voren uit onderzoek van Wageningen University & Research.

Volgens de studie besteedden Nederlandse consumenten vorig jaar bijna 15,6 miljard euro aan voedsel met duurzaamheidskeurmerken. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder. Dit is voor een groot deel echter het gevolg van prijsverhogingen. Het aandeel duurzaam voedsel in de totale voedselbestedingen bleef gelijk op 22 procent.

Vooral aan biologische producten werd meer gespendeerd. De bestedingen hiervan gingen met 13 procent omhoog tot bijna 2,5 miljard euro. Beter Leven bleef met een kleine 5,7 miljard euro het keurmerk waaraan consumenten het meeste besteedden.

'Hele productgroep'

Onderzoeker Katja Logatcheva stelt dat de cijfers laten zien "dat de bestedingen aan duurzaam voedsel groeien, maar dat het aandeel in de totale voedselmarkt nauwelijks verandert". "Prijsstijgingen verklaren bovendien een belangrijk deel van de omzetgroei", stelt ze.

Zonder initiatieven vanuit de voedingsmiddelenketen neemt het aandeel duurzaam voedsel volgens haar voorlopig waarschijnlijk maar amper toe. "Historisch gezien treedt de grootste groei in het aandeel voedsel met een keurmerk op wanneer afzetkanalen samen met hun toeleveranciers besluiten om een hele productgroep te verduurzamen en onder certificering aan te bieden. De lat wordt dan hoger gelegd."

Horeca

Uit het onderzoek komt naar voren dat supermarkten goed zijn voor het grootste deel van de bestedingen aan duurzaam voedsel: ruim 13,3 miljard euro. In speciaalzaken voor duurzame voeding stegen de bestedingen wel wat sterker dan gemiddeld, met 8 procent tot 495 miljoen euro.

De rest van de verkopen vindt bijvoorbeeld plaats in de horeca en bij catering en zorginstellingen. Daar was vorig jaar slechts sprake van 1 procent groei. Aangezien de prijzen daar gemiddeld met 4 procent stegen, nam het verkochte volume duurzaam voedsel er af.