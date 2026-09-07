Zangeres Roxeanne Hazes verzorgt dit jaar de presentatie bij de uitreiking van de Buma NL Awards. De ceremonie vindt plaats op maandag 28 september in Poppodium 013 in Tilburg.

De Buma NL Awards zijn gebaseerd op gegevens van GfK, Soundaware en de Stichting Nederlandse Top 40. Aan de hand van een kwantitatieve analyse van verkoopcijfers en airplaycijfers over de periode van 1 mei 2025 tot en met 30 april 2026 worden de tien winnaars van de Buma NL Awards gekozen.

Daarnaast wordt de Hollandse Meester, een persoon die een onmiskenbaar stempel op de Nederlandse cultuur heeft gedrukt, geëerd en is er een oeuvreprijs in de vorm van een Industrie Award.

Naast de awardshow is Poppodium 013 op maandag 28 september overdag ook het toneel van een conferentie met interactieve panels en workshops. Buma NL is een gezamenlijk initiatief van Buma Cultuur en BumaStemra. Buma Cultuur is opgericht door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie BumaStemra en ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht.