Supers en A-merken zetten met WK-campagnes in op thuisbeleving

DEN HAAG (ANP) - De grote supermarkten en A-merken zijn begonnen met hun campagnes voor het WK voetbal dat op 11 juni van start gaat. Thuisbeleving lijkt dit jaar het thema, mede door de late en nachtelijke tijdstippen waarop de wedstrijden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico worden afgewerkt. Toch doet niet iedereen mee.

Jumbo trapte dit jaar af door een juichjack te introduceren. Op het kledingstuk van de Brabantse supermarktketen staat een grote gele J. Reclamegezicht Rob Kemps, bekend van Snollebollekes, komt daarbij met een WK-hit: 'from left to right', een nieuwe versie van het bekende 'links rechts'. Albert Heijn heeft als officiële partner van de KNVB de spelers van Oranje tot zijn beschikking. In de hoofdrol aanvoerder Virgil van Dijk, die zijn eigen team coacht. Het WK-artikel dat erbij hoort is een kamerjas en juichsjaal, om thuis comfortabel te zitten tijdens de wedstrijden.

Ook A-merken hebben hun campagnes afgetrapt. Biermerk Heineken gaat, net als Albert Heijn, voor een insteek op de late wedstrijden met De Pilsjama. KPN prijst zijn tv-diensten aan als onderdeel van de thuisbeleving. Zij werken daarbij ook samen met Albert Heijn en brengen samen met de supermarkt oranje telefoonhoesjes op de markt.

"Als er grote evenementen zijn, zitten mensen voor de buis. Met een hapje en een drankje. Dus daar profiteren supermarkten en A-merken zoals bier- en chipsfabrikanten altijd van", verklaart retailexpert Erik Hemmes. "Mijn inschatting is dat het bij de grote supermarkten 5 procent meer aan weekomzet is. Dat is echt fors." Hemmes vindt dat Albert Heijn echt onderscheidend bezig is. "Het voelt kwalitatief hoogwaardig, maar dat doet Albert Heijn ook graag. Zij maken echt de connectie met de spelers en dat bindt."