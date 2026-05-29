Harry Styles neemt koppositie Album Top 100 over van Drake

Harry Styles heeft de koppositie in de Album Top 100 overgenomen van Drake. Met zijn nieuwste album Kiss All The Time. Disco, Occasionally stoot Styles het album ICEMAN van de Canadese rapper van de troon, meldt samensteller GfK.

Voormalig One Direction-zanger Harry Styles begon eerder deze maand met zijn concertreeks in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De artiest staat ook met zijn andere soloalbums in de Album Top 100.

Drake stond vorige week nog met zijn drie nieuwe albums bij de bovenste twintig plaatsen van de albumhitlijst. ICEMAN staat deze week nog op een derde plaats, maar MAID OF HONOR en HABIBTI doen het een stuk minder. MAID OF HONOR zakte van 14 naar 42, HABIBTI van de 20e naar de 80e plaats.

In de hoogste regionen van de lijst is Bad Bunny een opvallende stijger. Zijn album DeBÍ TiRAR MáS FOToS stijgt vijftien plaatsen en staat nu op 7 in de albumhitlijst.

Album Top 100 week 21

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (2) Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally

2. (3) Michael Jackson - Thriller

3. (1) Drake - ICEMAN

4. (5) Lil Kleine - F*CK KLEINE

5. (6) Suzan & Freek - Dromen In Kleur

6. (7) Olivia Dean - The Art of Loving

7. (22) Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

8. (4) Lijpe - Rode Kaart

9. (8) Michael Jackson - Bad

10. (15) Bruno Mars - The Romantic