Talent statushouders en asielzoekers onvoldoende benut, zegt SER

DEN HAAG (ANP) - Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland. Volgens een nieuw advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) moeten deze nieuwkomers beter aan het werk geholpen worden, bijvoorbeeld in sectoren waarin personeelstekorten zijn.

In de asielprocedure gaat "veel kostbare tijd en motivatie" verloren, zegt de SER onder meer. Ook is werk vaak moeilijk te combineren met taal en inburgering, constateert het polderorgaan waarin werkgevers, vakbonden en ook deskundigen zitting hebben.

Van de statushouders heeft acht jaar na het verkrijgen nu 57 procent betaald werk. Mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, zijn niet inburgeringsplichtig en vinden wel relatief snel werk. Maar dit is vaak onder hun opleidingsniveau en op uitzendbasis.

"Nieuwkomers brengen kennis, ervaring en ambities mee. Als we daar vanaf het begin oog voor hebben, kunnen zij hun talenten inzetten en verder ontwikkelen", zegt SER-voorzitter Kim Putters.