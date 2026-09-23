Manager Dolly Parton vraagt contactverbod aan voor neef Parton

Dolly Partons manager Danny Nozell, die het bedrijf dat de zakelijke belangen van de overleden zangeres beheert vertegenwoordigt, heeft een contactverbod aangevraagd tegen Partons neef Bryan Seaver. Hij wordt ervan beschuldigd medewerkers en zakenpartners te hebben bedreigd om geld te krijgen uit de nalatenschap van de zangeres, zo schrijven Amerikaanse media.

Seaver werkte als hoofd beveiliging voor Parton, maar werd op 15 september ontslagen. Volgens rechtbankdocumenten dreigde hij onder meer het merk rond Parton te "vernietigen", zo schrijft onder meer Variety. Ook zouden medewerkers vanwege zijn gedrag zijn opgestapt of beveiliging hebben ingeschakeld.

De neef ontkent dat zijn uitspraken bedreigend bedoeld waren. Tegen TMZ zei hij dat berichten uit hun context zijn gehaald. Dolly Parton, bekend van nummers als 9 to 5 en Jolene, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in de Amerikaanse stad Nashville.