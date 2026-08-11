Tanken weer duurder door stijgende olieprijzen

EINDHOVEN (ANP) - De prijzen aan de pomp zijn dinsdag weer iets opgelopen nadat de prijs van benzine en diesel de afgelopen dagen juist was gedaald. Dat komt omdat olieprijzen stijgen doordat de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz langzaam verdwijnt.

Voor een liter Euro95 is de adviesprijs met bijna 1 cent gestegen tot 2,546 euro. De prijs was in ruim een week zo'n 8 cent gedaald tot 2,537 euro per liter. De prijs van een liter diesel is 1,4 cent hoger op 2,569 euro. De dieselprijs was ruim 10 cent gezakt vorige week. Het gaat om adviesprijzen, die worden doorgaans alleen langs de snelwegen gevraagd.

Trump kondigde maandag aan bij eventuele vredesonderhandelingen met Iran een schadevergoeding te eisen. Teheran had eerder compensatie van de Verenigde Staten voor de aangerichte schade als een van de voorwaarden op tafel gelegd om met de VS te praten. Een snel akkoord lijkt daarom niet dichtbij, terwijl olieprijzen vorige week waren gezakt vanwege hoopvolle berichten over een akkoord en de Straat van Hormuz.