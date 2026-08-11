Voormalig Baywatch-actrice Erika Eleniak heeft op 56-jarige leeftijd een account aangemaakt op OnlyFans. De actrice wil daar een "persoonlijke en speelse kant" van zichzelf laten zien, vertelt ze aan entertainmentwebsite TMZ.

"Ik ben zo'n beetje opgegroeid op het strand in een rood badpak, dus dit voelt alsof de cirkel rond is. Alleen heb ik nu zelf de touwtjes in handen", zegt Eleniak. "Fans krijgen mijn echte leven te zien, mijn persoonlijke foto's en video's, volop stranddagen en ja, ook die voeten waar iedereen maar naar blijft vragen." Volgens de actrice krijgt ze vaak verzoeken voor foto's van haar voeten.

Eleniak speelde van 1989 tot 1992 strandwacht Shauni McClain in Baywatch. "Ik ben al tientallen jaren 'Erika van Baywatch', maar op OnlyFans laat ik een kant van mezelf zien die mensen nog niet kennen. Het is persoonlijk, speels en ongefilterd", aldus Eleniak.