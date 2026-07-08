IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel vindt de verwijten van het Openbaar Ministerie "in de kern onterecht". Het OM kondigde woensdag aan het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen, onder meer om het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Tata Steel stelt echter al een aantal jaar in discussie te zijn met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Die gesprekken gaan volgens het bedrijf over het ontstaan van zogeheten ongare kooks. De kooks zijn belangrijk in het productieproces, maar soms gebeurt het dat een batch niet goed gaart. Dat zorgt dan voor een piek in de uitstoot. Tata Steel probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. De laatste jaren is het aantal gevallen volgens het bedrijf fors teruggebracht.

De onderneming noemt het daarnaast "onnodig" dat een strafzaak wordt gestart over een beperkt aantal incidenten uit het verleden. Verder merkt het bedrijf op dat de Kook- en Gasfabrieken 1 en 2, waar het om gaat, komende jaren sowieso worden gesloten.

Tata Steel werkt al langer aan een verduurzaming van zijn staalproductie. De twee fabrieken zijn verouderd en overschrijden door de hoge uitstoot van schadelijke stoffen structureel de milieunormen. Toch is nog niet duidelijk wanneer ze precies dichtgaan. Tata Steel kreeg al meerdere miljoenenboetes opgelegd voor te hoge uitstoot van schadelijke stoffen.