Waldemar Torenstra, Anniek Pheifer, Shieun Park en Isaac Ouedraogo spelen de hoofdrollen in de nieuwe Nederlandse film Kimchi & Kroketten. De opnames van deze film over adoptie en identiteit zijn deze week van start gegaan in Leeuwarden, maakt distributeur Gusto Entertainment woensdag bekend.

Kimchi & Kroketten volgt de zestienjarige Soo-Ji, die zichzelf tijdens een zinderende zomer steeds meer vragen over haar afkomst stelt. Wanneer haar eveneens geadopteerde broer Kofi worstelt met zijn identiteit, wordt ook zij gedwongen haar eigen Zuid-Koreaanse roots onder ogen te zien.

De film is het debuut van regisseur en scenarioschrijver Hyo Soon Kaag. Het verhaal is geïnspireerd op haar persoonlijke ervaringen. Zij werd zelf als baby vanuit Zuid-Korea geadopteerd en groeide ook met geadopteerde broers op. Met Kimchi & Kroketten wil de regisseur "een nieuw perspectief bieden op interlandelijke adoptie. Met deze film hoop ik de harde realiteit, maar ook de schoonheid van adoptie te laten zien en mensen te inspireren om de dingen te omarmen die hen uniek maken."

Kimchi & Kroketten is in 2027 in de Nederlandse bioscopen te zien.