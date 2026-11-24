AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag lager gesloten door aanzienlijke koersverliezen bij chipbedrijven. Ook op andere financiële markten gingen techbedrijven overwegend in de uitverkoop nadat de terugkeer van Jensen Huang als topman van AI-chipconcern Nvidia maandag nog voor een jubelstemming had gezorgd.

De AEX-index zakte 1,1 procent tot 1077,41 punten. Chipfondsen Besi, ASMI en ASML verloren tot bijna 9 procent en stonden onderaan in de lijst van grootste beursbedrijven op het Damrak.

De MidKap verloor 0,8 procent tot 1075,85 punten. De beurs in Parijs eindigde bijna vlak, terwijl de beurzen in Frankfurt en Londen tot 1,3 procent verloren.

Terugkeer Huang

Maandag wonnen techaandelen nog fors aan waarde door de verrassende terugkeer bij Nvidia van Huang, die eerder terugtrad als hoogste baas van het chipbedrijf na een affaire met een vermeende Chinese spion. Dat stuwde ook de AEX de hoogte in door de invloed van techbedrijven.

Op de financiële markten staken zorgen over de AI-sector weer de kop op. In New York zakte Anthropic onder de introductieprijs van de recordbeursgang van vorige week, wat de nervositeit tekent over de toekomstperspectieven voor kunstmatige intelligentie. De grote vraag is of de enorme bedragen die in de technologie worden gestoken ooit worden terugverdiend.

Adyen

Beleggers verwerkten ook berichten van Amerikaanse media over nieuwe importheffingen die de Amerikaanse regering binnenkort zou willen aankondigen. Het zou gaan om maatregelen gericht op de Europese Unie en China en een aantal andere landen. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat de tarieven niet hoger uitkomen dan afgesproken in eerdere handelsdeals van de regering-Trump.

Staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam verloren op de beurs in Amsterdam na het nieuws, met minnen tot 7,6 procent.

Adyen ging 1,7 procent omhoog. De betalingsverwerker kondigde het vertrek van Pieter van der Does als mede-topbestuurder van het bedrijf aan. Van der Does was twintig jaar geleden een van de oprichters van Adyen. Hij blijft als adviseur betrokken bij Adyen, waar de continuïteit volgens analisten van ING goed geregeld is.