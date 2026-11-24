De publieksverkiezing van het Gouden Kookboek was nog nooit zo spannend als dit jaar. Volgens boekenkoepel CPNB zijn er al "vele duizenden stemmen uitgebracht" en ontlopen de zes genomineerde boeken elkaar "nauwelijks. De kookboeken die nu de top 3 vormen, liggen slechts enkele tientallen stemmen uit elkaar."

Genomineerd zijn dit jaar onder anderen boeken van foodfluencer Pien Wekking, Janneke Philippi, Joeri Veul en Carl Lemette. Het publiek kan stemmen tot 2 december. De uitreiking vindt plaats op 5 december.

Het Gouden Kookboek wordt sinds 2007 uitgereikt. De schrijver van het winnende boek krijgt een gouden zeefdruk met een oorkonde.